شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، الذي توجه بالتهنئة للرئيس على فوزه بفترة رئاسية جديدة، مشدداً على حرص لبنان على توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وثمن الرئيس التهنئة الكريمة، مؤكداً خصوصية العلاقات بين البلدين والتي تنعكس في التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وحرص مصر على دعم لبنان الشقيق على جميع المستويات.