شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 مكونات لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أن تاريخ بداية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، يونيو 2021 وأنه سينتهى فى ديسمبر 2026، والممول من البنك الدولى، ويهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، إضافة إلى زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات الملوثات، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكافة أنواعها، من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ خلال مكونات المشروع.

وأشارت وزارة البيئة عبر موقعها الإلكترونى الرسمي، إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى يتكون من خمس مكونات رئيسية هى المكون الأول خاص بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، أما المكون الثانى فعبارة عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى، ويتضمن المكون الثالث عملية خفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، فالمكون الرابع يسعى إلى تغيير السلوكيات ورفع الوعى والتواصل، والمكون الخامس خاص بإدارة المشروع والرصد والتقييم، وأن البنك الدولى أحد شركاء التنمية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، ويعد المشروع احد المشروعات الخاصة بملف التغيرات المناخية.

وأعلنت وزارة البيئة أنه من أجل الحصول على معلومات إضافية عن المشروع، يرجى التواصل مع وحدة تنسيق المشروع على الأرقام التالية، رقم الهاتف والواتساب: 01126669002، وفى حال وجود أى شكاوى أو مقترحات تتعلق بالأعمال الإنشائية لمرفق إدارة المخلفات فى مدينة العاشر من رمضان، يرجى التواصل مع جهاز شئون البيئة المصرى على الأرقام التالية، واتساب: 01222693333، وفى حالة عدم رضى مقدم الشكوى عن الحل أو الإجراء التصحيحى، يرجى تصعيد الشكوى إلى وحدة تنسيق المشروع على الأرقام التالية رقم الهاتف والواتساب: 01126669002.

جدير بالذكرأنه أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن منحة بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكى من مرفق البيئة العالمية (GEF) لتوسيع نطاق مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، ستعزز الفوائد البيئية للمشروع على المستويين المحلى والعالمى، من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية.