شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامى يمنح وسام الرابطة من درجة كبار القيادات الدينية لوزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقديرًا لجهوده المتميزة في خدمة العالم الإسلامى، منح الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى وسام الرابطة من درجة كبار القيادات الدينية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة في خدمة العالم الإسلامي ، إذ يعتبر فى صدارة السجل الميمون لكبار علماء الإسلام الذين سخروا أنفسهم لإظهار وإيضاح حقيقة الدين الحنيف، على هدى كريم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم).

وذكر بيان وزارة الأوقاف أن رابطة العالم الإسلامة ذكرت أن وزير الأوقاف من الرجال الذى أبلوا فى ذلك بلاء حسنًا، تفنيدًا وتفكيكا لشبهات المتطرفين وإنارة للواهمين والمغالطين، عبر عطاء مؤصل وعمل متواصل، تمثل في نفائس محاضراته وخطبه ومؤلفاته وتوجيهاته السديدة، سائلين الله (عز وجل) أن يجزل لمعاليه الأجر والمثوبة على ما قدم ويقدم وأن يزيده من فضله وبالله التوفيق.