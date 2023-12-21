شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 21/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 41: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:43 م
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
وقت صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:53 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 44: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م
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