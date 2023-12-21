شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: وضعنا برنامجا لضخ السكر بكميات كبيرة فى كل سلاسل التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجاحه في الانتخابات الرئاسية، وقال: "نجاح غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية، وإن كان ذلك يدل على عظمة الشعب المصري وإحساسه بهذه المرحلة المليئة بالتحديات وخاصة الخارجية، التي انعكست على تحديات داخلية، ولابد أن نشكر الشعب لأن انتصار ونجاح الرئيس نجاح للشعب المصري أمام العالم كله".

أضاف المصيلحي، في لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON، أن وزارة التموين وضعت برنامجا لضخ السكر بسلاسل التوزيع في الفترة السابقة، ويجرى صرف 65 ألف طن بمنافذ التموين شهريا، كما حرصت على وضع السكر الحر على بطاقات التموين في ظل وجود أكثر من 40 ألف منفذ تمويني في ضوء إيجاد قنوات أكثر للتوزيع على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين اعتمدت 100 ألف طن من الشركات المنتجة للسكر المتعاقدة مع الحكومة للشق التجاري، إلى جانب الـ65 ألف طن للتموين، و30 ألف طن للجزء الحر على بطاقات التموين، و40 ألف طن للصناعة، و30 ألف طن لسلاسل التوزيع، و25 ألف طن لرصيد المحافظات، متابعا: "حتى اليوم هناك 245 طن ألف سكر تحركت في السوق في آخر 3 أسابيع".