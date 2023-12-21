إبراهيم عيسى: أبو تريكة يعادي الغرب وأكل عيشه من تحليل مبارياتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ألتراس أهلاوي لديه غصة من أي انتقاد لمحمد أبو تريكة، وهو واجهة إخوانية ويحمل رسالة إخوانية واختراق من قبل جماعة الإخوان للرياضة والكرة، موضحًا أن محمد أبو تريكة متهم في قضايا تمويل إرهاب وعلى قوائم إرهابية.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن معظم جماهير الأهلي لا يستطيعون الفصل بين نجم كرة القدم الذي يسمى أبو تريكة وبين كيفية استغلاله محبة الجماهير ليكون وجهة لتيار وجماعة، مؤكدا أن أبو تريكة يدير حرب الجماعة على عقل المراهقين ومشجعي كرة القدم.

وأكد إبراهيم عيسى، أن محمد أبو تريكة هو واجهة الاخوان، متابعا: "أبو تريكة بيتكلم عامل فيها واعظ وحد هيأ له أنه داعية إسلامي وأكل عيشه كله من تحليل مباريات الغرب وفي الآخر طول الوقت يعادي الغرب ويكره الثقافة الأخرى ويسخن الناس ضد الدين المسيحي ويتهم الغرب وأفكاره وفي حالة تنابز دائم".