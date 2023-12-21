وزير التموين: صرف 65 ألف طن سكر لمنافذ التموين شهريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن الوزارة وضعت برنامجًا لضخ السكر بسلاسل التوزيع في الفترة الماضية، ويجرى الآن صرف 65 ألف طن بمنافذ التموين شهريا.

وأضاف المصيلحى، خلال حواره لبرنامج كل يوم، المذاع على قناة On اليوم الأربعاء، أنه حرص على وضع السكر الحر على بطاقات التموين في ظل وجود أكثر من 40 ألف منفذ تمويني في ضوء إيجاد قنوات أكثر للتوزيع على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة اعتمدت 100 ألف طنًا من الشركات المنتجة للسكر المتعاقدة مع الحكومة للشق التجاري، إلى جانب الـ65 ألف طنًا للتموين، و30 ألف طنًا للجزء الحر على بطاقات التموين، و40 ألف طنًا للصناعة، و30 ألف طنًا لسلاسل التوزيع، و25 ألف طنًا لرصيد المحافظات.

وتابع: "حتى اليوم هناك 245 ألف طن سكر تم ضخها في السوق في آخر 3 أسابيع".

اقرأ أيضا :

برلمانية تطالب بحل إشكالية المعادلات لبعض خريجي الجامعات

مرصد الأزهر: نتخوف من استشهاد المزيد من الأسرى الفلسطينيين الفترة المقبلة