خطة لضبط الأسعار.. وزير قطاع الأعمال يعلن انتهاء أزمة السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات العمل بشركة الشرقية للدخان.

وأضاف عصمت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الدولة كان لديها مخزون يكفي لإنتاج 10 لـ 11 مليون علبة سجائر يوميا وذلك قبل الأزمة.

وأكد أن الإنتاج قل لـ5 و6 ملايين علبة سجائر في اليوم بسبب أزمة سلاسل الإمداد ورفع الأسعار، منوها أن اليوم عاد معدل الإنتاج لكليوباترا بصفة خاصة لما كانت عليه قبل الأزمة.

وأوضح عصمت أن الدولة تقوم بشراء مادة خام للسجائر بنحو 70 مليون دولار فأكثر، وحال توافر المخزون عاد الإنتاج لطبيعته حتى توزان السوق الفترة المقبلة.

وتابع وزير قطاع الأعمال: اليوم تنتج الدولة 9 ملايين علبة سجائر، ونقول أزمة السجائر المصرية انتهت، ونسعى لوضع خطة لضبط الأسعار الطبيعية.

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