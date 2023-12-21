وزير قطاع الأعمال: الفترة المقبلة تشهد استثمارات كثيرة في مجال الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل العمل بشركات الأدوية في مصر.

وأضاف عصمت ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء أن أحد مصانع الدواء تعرض لخسارة بقيمة 240 مليون جنيه، وتم تقليص تلك الخسائر لـ50 مليون جنيه.

وأكد عصمت أن مصر تصدر بعض الأدوية لإفريقيا وبعض الدول العربية مثل الجزائر وذلك بمساعدة هيئة الدواء، منوها أن الفترة المقبلة تشهد استثمارات كثيرة في مجال الدواء.

وأوضح عصمت أن الحكومة تستعين بالتكنولوجيا الحديثة في التصنيع لمنافسة المنتج العالمي لأي دولة، مضيفا أنه يتم رفع مستوى العاملين في الشركات لتطوير أدائهم في العمل.

وتابع وزير قطاع الأعمال: مصر تمتلك مواد خام بقيمة 20 مليار دولار في الواحات يمكن دمجهم في صناعة الحديد والصلب،قائلا : نقوم بعمليات تصنيعية لتحويل المادة الخام إلى منتج.

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