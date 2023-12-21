إحالة متهم بالإتجار في الحشيش والهيروين بدار السلام للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بحوزته كمية كبيرة من الحشيش والهيروين بقصد الإتجار إلى محكمة الجنايات.

وفي وقت سابق، طالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير وافٍ بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم وكمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.