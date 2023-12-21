شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تتعامد اليوم على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الفيوم اليوم الخميس الظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح يوم الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة، لاعلان بدء موسم الشتاء.

ومن المعروف أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن المحافظة توليها اهتمامًا، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل فى أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك فى الأقصر وبدأت الاحتفال بهذه الظاهرة منذ قرابة 12 عاما.

وقالت نيرمين عاطف، مديرة إدارة الوعى الأثري، بمنطقة آثار الفيوم، إن معبد قصر قارون من أبرز عناصر الجذب السياحي بمحافظة الفيوم وقصر قارون أعلى ايرادات سياحية من بين المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة، خصوصا بعد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، حيث لفتت الظاهرة انتباه السياح إلى المكان.