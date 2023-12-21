نشرة التوك شو.. انتهاء أزمة السجائر وآخر المباحثات مع صندوق النقد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، منها أزمتي السكر والسجائر، وهجوم رواد سوشيال ميديا على محمد صلاح، وبرنامج الطروحات الحكومية، وآخر المباحثات الحكومية مع صندوق النقد الدولي.

ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير التالي:

- خطة لضبط الأسعار.. وزير قطاع الأعمال يعلن انتهاء أزمة السجائر

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات العمل بشركة الشرقية للدخان.

وأضاف عصمت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الدولة كان لديها مخزون يكفي لإنتاج 10 لـ 11 مليون علبة سجائر يوميا وذلك قبل الأزمة.

وأكد أن الإنتاج قل لـ5 و6 ملايين علبة سجائر في اليوم بسبب أزمة سلاسل الإمداد ورفع الأسعار، منوها أن اليوم عاد معدل الإنتاج لكليوباترا بصفة خاصة لما كانت عليه قبل الأزمة.

وأوضح عصمت أن الدولة تقوم بشراء مادة خام للسجائر بنحو 70 مليون دولار فأكثر، وحال توافر المخزون عاد الإنتاج لطبيعته حتى توزان السوق الفترة المقبلة.

وتابع وزير قطاع الأعمال: اليوم تنتج الدولة 9 ملايين علبة سجائر، ونقول أزمة السجائر المصرية انتهت، ونسعى لوضع خطة لضبط الأسعار الطبيعية.

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- وزير التموين: صرف 65 ألف طن سكر لمنافذ التموين شهريًا

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن الوزارة وضعت برنامجًا لضخ السكر بسلاسل التوزيع في الفترة الماضية، ويجرى الآن صرف 65 ألف طن بمنافذ التموين شهريا.

وأضاف المصيلحى، خلال حواره لبرنامج كل يوم، المذاع على قناة On اليوم الأربعاء، أنه حرص على وضع السكر الحر على بطاقات التموين في ظل وجود أكثر من 40 ألف منفذ تمويني في ضوء إيجاد قنوات أكثر للتوزيع على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة اعتمدت 100 ألف طنًا من الشركات المنتجة للسكر المتعاقدة مع الحكومة للشق التجاري، إلى جانب الـ65 ألف طنًا للتموين، و30 ألف طنًا للجزء الحر على بطاقات التموين، و40 ألف طنًا للصناعة، و30 ألف طنًا لسلاسل التوزيع، و25 ألف طنًا لرصيد المحافظات.

وتابع: "حتى اليوم هناك 245 ألف طن سكر تم ضخها في السوق في آخر 3 أسابيع".

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- فؤاد السنيورة: لبنان لن تنجر للحرب.. واللبنانيين يؤيدون القضية الفلسطنيةً

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إنه ابتداء من 8 أكتوبر 2023 اشتعلت الجبهة اللبنانية على الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي، وبشكل متصاعد، وكان يقال آنذاك إنها تلتزم بما يسمى "قواعد الاشتباك"، وهي كلمة تدل على الانضباط.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اللبنانيين يؤيدون القضية الفلسطينية تاريخيا، وتعرض لبنان لـ6 اجتياحات إسرائيلية، لكن هناك اتفاق على عدم الانجرار لهذه الحرب، بينما قادة الاحتلال يهولون ويقولون إنهم سيحولون لبنان إلى غزة أخرى.

وذكر أن القرار الأممي 1701 في 2006 نص على أن تكون المنطقة في جنوب لبنان وحتى نهر الليطاني منزوعة السلاح الثقيل، وعلى الرغم من أن حزب الله لم يمتثل للقرار، فإن إسرائيل نفسها لم تمتثل للقرار ولم تنسحب من مزارع شبعا.

ولفت إلى أن الواقع بشهد نوعا من السباق التصعيدي، بخاصة مع وجود عدد من الرؤوس الحامية في إسرائيل، ونتنياهو يبحث عن انتصار معين، وعلى الرغم من أن الدولة اللبنانية هي المعنية بالصراع لكن لا أحد يتحدث معها وتعرف المعلومات من وسائل الإعلام.

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- للمرة الأولى.. وزير النقل: إنشاء مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل مستمرة في تنفيذ بنية أساسية قوية تليق بالجمهورية الجديدة.

وأشار وزير النقل، خلال لقاء مع برنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع التحالف الألماني لإدارة وتشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1 في ميناء دمياط، مضيفًا أن تم إنشاء بنية أساسية لمحطة الحاويات.

وأكد وزير النقل أن الدولة لن تبيع الموانئ ولن تفرط فيها، موضحًا أن ما يحدث ليس بيعًا وإنما تشغيل وإدارة.

وتابع كامل الوزير، أنه بجهود مصرية أصيلة وشركات مصرية وطنية واستشاري مصري وموازنة من الحكومة المصرية، تم إنشاء البنية الأساسية لمحطة الحاويات، موضحًا أن أرصفة المحطة بأطوال 2 كيلو متر وعمق 18 مترًا مما تساهم في استقبال أكبر المراكب العالمية التي تحمل أكبر عدد من الحاويات تصل إلى 24 ألف حاوية.

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- عضو بـ "التطوير العقاري": العقارات تشهد ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة

قال أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، إن تكلفة المعيشة في مصر ثاني أرخص دولة في العالم، وبالتالي يمكن الاستفادة من مكاتب الخدمة والتوسع فيها داخل السوق المصري.

وأوضح أحمد عبد الله، خلال حواره على قناة "القاهرة والناس"، أن المكاتب الإدارية عليها طلب غير عادي، وأسعارها ترتفع بشكل كبير، متابعا:"الوضع العالمي بدأ يستقر في تكلفة التمويل، والعقارات أيضًا مستمرة وتستمر، حيث أن الناس تسعى للحفاظ علي أصولها وأموالها، من خلال الأصول وخاصة الأصول طويلة الأجل، حتى وإن كانت على فترات طويلة".

وأضاف عبدالله، أن العقارات ستشهد ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة، في ظل تكلفة ارتفاع الأرض والبناء، ومواد البناء المختلفة.

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- وزير التموين: طوابير السكر انتهت.. وسعر الكيلو 27 جنيها

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنه تم طرح 245 ألف طن من السكر في الأسواق منذ 29 نوفمبر الماضي حتى الآن، وهذا ساهم في حل الأزمة.

وأضاف وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون"، مساء الأربعاء: "أؤكد انتهاء أزمة السكر .. الطوابير انتهت وحاليا متوفر وبسعر 27 جنيها للكيلو"، متابعًا: "اللي مفكر ان السكر سعره هيزيد بقوله مش هيزيد سعره بل الشهر الجاي ممكن ينخفض واللي بعده هينخفض".

ولفت الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إلى أن أعلى سعر للسكر في السوق ما بين 27 إلى 33 جنيها للكيلو، وبدأ يحدث هبوط في الأسعار بعدما تخطى الـ50 جنيها، وظاهرة الطوابير والاندفاع مبقتش موجودة علي قدر معرفتي ومتابعتي للسوق يوميا.

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- أحمد موسى عن مهاجمة "سوشيال ميديا" لمحمد صلاح: لجان الإخوان الإهاربية

رد الإعلامى أحمد موسى، على مهاجمة رواد سوشيال ميديا لمحمد صلاح بعد تصدره التريند بسبب احتفاله بعيد الميلاد، قائلا: "صلاح ابن مصر يتعرض لحملة من لجان الإخوان الإرهابية منذ يومين".

وأكد "موسى"، في برنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح بطل نفخر به ويمثل بلده ومحب لها كثيرا، وشعب مصر عدا اللجان الإرهابية يحبون صلاح، لأنه من القلائل الذين تبرعوا لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع موسى: "لا أحد وصي على صلاح، ليس له علاقة بالسياسة لأنه نجم رياضي زار مصابين فقط، لم يكتب أو يهاجم، والعالم أجمع يحب صلاح في أي مكان يزوره لأنه النجم رقم واحد في الوطن العربي فقط".

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متحدث "الوزراء": ضخ 245 ألف طن سكر في الأسواق لحل الأزمة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، آخر تطورات مباحثات الدولة المصرية مع صندوق النقد الدولي وإجراءات الدولة لحل أزمة السكر.

وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن عملية المشاورات مع صندوق النقد مستمرة، وتستهدف وضع إطار زمني جديد، مردفا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقتها، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم.

وفيما يتعلق بأزمة السكر، أكد متحدث الوزراء، أن أزمة السكر تحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء ومتابعة يوميا مع الوزراء المعنيين.

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