شكرا لقرائتكم خبر عن بداية فصل الشتاء غدا ويستمر 88 يوما و23 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة باتت تفصلنا عن بداية فصل الشتاء رسميا، حيث يحدث الانقلاب الشتوي يوم غد الجمعة 22 ديسمبر، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وفي يوم غد الجمعة 22 من شهر ديسمبر "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي أنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة خلال العام الميلادى 2024، حيث يبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوما و17 ساعة.

أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيو 2024 ويستمر 93 يوما و15 ساعة، على أن يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة، وفصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة.