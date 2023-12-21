شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز البيئة: تقنين أوضاع 15 مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح العربى لـ"الخليج 365"، أن ملف المخلفات الخطرة والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة شهد عدة جهود، منها إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية، بتكنولوجيا الفرم والتعقيم، مشيرا إلى خطوة التخلص من 440 طنا من المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية، التى تم تخزينها لسنوات فى مخزن الصف بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومن خلال منحة من البنك الدولى للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة كأولوية قصوى، والتخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز