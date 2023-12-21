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موعد وجدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام"، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد وجداول امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة.

 

أولًا: جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

 

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ثانيًا: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

 

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ثالثًا: جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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