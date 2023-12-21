شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على مقصورة قدس أقداس الكرنك لبدء فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العشرات من الأهالى والسائحين وقيادات محافظة الأقصر، فجر اليوم الخميس 21 ديسمبر الجارى، برصد ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، للإعلان عن بدء الانقلاب الشتوى ودخول فصل الشتاء رسمياً فى واحدة من الظواهر الفلكية والمعمارية المميزة التي يتم رصدها سنوياً منذ 25 سنة مضت بحضور الأهالى وقيادات المحافظة ورجال السياحة والأفواج السياحية التي تزور الأقصر فى ذلك التوقيت، وسط أجواء من الاستمتاع بالتواجد فجراً فى قلب المعبد لرصد تلك الظاهرة المختلفة من نوعها.

وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك وقت الانقلاب الشتوي من الظواهر الفلكية الفريدة، والتى تحظى سنوياً بالاهتمام بها من رجال المحافظة والسياحة والآثار ويحقق مزيداً من الجذب السياحى لمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إظهار القيمة الفلكية لمعابد الكرنك وريادة قدماء المصريين فى علوم الفلك الأثرى.

وتشمل الاحتفالية التى تنظم فجراً بالكرنك برنامجا سياحيا مميزا بتقديم عروض التحطيب والرقص على أنغام الربابة والمزمار الصعيدى بساحة الكرنك خلال استقبال الضيوف، برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، للمساهمة فى الترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم تبدأ مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيسى لمعابد الكرنك، كما يشمل برنامج الاحتفالية بدء موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيسى لمعابد الكرنك، ويتم تغطية شروق الشمس ورصده من قبل الضيوف وفريق الإعلاميين من مصر وحول العالم الذين يهتمون سنوياً برصد التعامد ويستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.