شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة السلعية تعقد جلسة لتداول السكر اليوم وطرحه بسعر 27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم، الخميس، جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث توفر البورصة السكر لشركات التعبئة ويتم طرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء كمية 50 ألف طن سكر خام مستورد وصول خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024، وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل، وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت فى زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بمعدل من 2 إلى 3 أطنان يوميا بكل منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرح الكيلو بسعر 27 جنيها، بجانب أيضا توفير كميات تتراوح من 60 إلى 75 ألف طن سكر مدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلعة، بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 لـ25%.