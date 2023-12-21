شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون الحكومة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وأيد 93% من القراء مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بينما عارض 7% من القراء مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

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