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93% من القراء يطالبون الحكومة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأيد 93% من القراء مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بينما عارض 7% من القراء مطالب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.


الاستطلاع

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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