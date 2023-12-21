"جمال" يطلب تطليق زوجته: "لما بتزعل بتاكل كباب وكُفتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

قام "جمال. ح"، 29 سنة، صاحب مصنع ملابس أطفال، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، ويبرر ذلك: "أكلتها المفضلة الكباب والكفتة... خربت بيتي".

يروي الزوج تفاصيل زواجه لمصراوي قائلا: تزوجت من "آية. ح"، 22 سنة، زواج بعد فترة تعارف شهرين فقط، خلال عملها بالمصنع، زواج دام 8 أشهر.

يُكمل "جمال" حديثه: بعد قضاء أسبوع لم يكن له مثيل بمدينة الإسكندرية، عدنا للمنزل وتعرضت زوجتي لأزمة نفسية شديدة، بعد وفاة والدها، جعلتني لم أتركها.

يضيف الزوج: اكتشفت وقتها طبع غريب لزوجتي فهي شخصية "كل ما تزعل تاكل... وأكلتها المفضلة كباب وكفتة".

يشكو "جمال": ظلت على وضعها لمدة 8 أشهر حتى جعلتني أنفق باليوم الواحد 1000 جنيه وأكثر، فنصحها شقيقها بالحفاظ على منزلها، لكنها اعتبرت "بخيل" وتركت عش الزوجية.

يختتم الزوج: "حاولت تغير تصرفاتها والصلح ورجوعها، لكنها تغلق هاتفها وترفض فهم الموضوع من الناحية المنطقية، ولازم تاكل الكباب والكفتة يوميا، فطلبت الطلاق بطريقة ودية لكنها تهربت".

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر، وحملت رقم 1439 لسنة 2022، وما زالت الدعوى منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.