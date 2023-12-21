شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: المدارس بدأت تسليم أجهزة التابلت لطلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدارس بدأت في تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت بعد تسليمه للمديريات التعليمية خلال الأيام الماضية، مضيفة أن هناك قواعد وإجراءات لحصول الطلاب على التابلت، مضيفة أن ضياع التابلت أو تلفه يتحمله الطالب، مطالبة جميع الطلاب الذين يحصلون على أجهزة التابلت بالحفاظ على الجهاز اللوحى لأنه سوف يدرس به الطالب مدة السنوات الثلاثة في المرحلة الثانوية، وأى عطل سوف يتم إصلاحه في التوكيل على حساب التلميذ، طالما أن الطالب هو من تسبب فى هذا العطل، كما يجب الحفاظ على مشتملات الجهاز من سماعة وشاحن وجراب.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لحصول الطالب على أجهزة التابلت، حيث تضمنت صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر وإيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد، وصورتين من الإيصال وإقرار تسليم التابلت من المدرسة، وإقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية، مشددا على أن هناك محتوى رقميا كبيرا يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.