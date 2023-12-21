شكرا لقرائتكم خبر عن غلق شارع فيصل جزئيا يومى الجمعة والسبت لتدعيم شبكات الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عن إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل بالاتجاهين، تحديداً أمام محطة وقود توتال، لمدة يومين، وذلك ابتداءً من يوم غد الجمعة الموافق 2023/12/22 وحتى صباح يوم السبت الموافق 2023/12/23.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء جهد (66) لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها أن الأعمال ستكون على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 2023/12/22 وحتى صباح يوم السبت الموافق 2023/12/23، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم بالإضافة إلى أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.