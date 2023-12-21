دون مصروفات إضافية.. خطوات تغيير العداد القديم لمسبق الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

تساؤلات واستفسارات يطرحها بعض المواطنين حول الخطوات المُتبعة التي تمكّنهم من تغيير العداد الكهربائي القديم لعداد جديد مسبق الدفع يحمل اسم مالك الوحدة الجديد، التي تم توصيل التيار لها بعد التصالح على المخالفات الموجودة أو تغيير العداد الموجود لآخر جديد.

ويوضح"مصراوى"خلال السطور التالية المستندات والخطوات التي يجب اتباعها لتحويل العداد، وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء:

1-يقوم المواطن الراغب في تغيير العداد القديم لعداد مسبق الدفع جديد بتقديم جواب التصالح مع المحليات.

2-تقديم صورة من البطاقة الشخصية، ويكون الطلب موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

3-تقديم صورة من عقد ملكية الوحدة موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن.

4- تقديم العقد بين الراغب في تغيير العداد وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي.

5- يتقدم المشترك بطلب لشركة التوزيع، ومرفق معه المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء بعد إنهاء إجراءات التصالح.

6- دفع رسوم كارت شحن العداد.

7- تحويل العداد الكودي لقانوني لا يتطلب أي مصاريف مالية إضافية.

8- دفع قيمة العداد مسبق الدفع إذا كان العداد القديم به تلف أو به كسر.

9- تغيير العداد الكودي لقانوني لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى، لأنه عداد مسبوق الدفع، والتحويل مجرد إجراء ورقي داخل شركة توزيع الكهرباء فقط.