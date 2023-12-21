"قتلته بلعبة جنسية".. لماذا تخلصت ممرضة أوسيم من زوجها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة أوسيم، حينما أقبلت ممرضة على قتل زوجها أثناء ممارستها العلاقة الحميمة.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته أواخر عام 2020.

المتهمة سبق وتزوجت مرتين قبل المجني عليه، ولديها أولاد من الزوجين السابقين، فضلاً عن طفل من المجني عليه.

بدأت حياة المتهمة مع زوجها طبيعية للغاية حتى رزقهما الله بطفل جعل حياتهما أكثر هدوءًا، لكن بعد فترة تغير الحال ودبت الخلافات بينهما لأقل الأسباب حتى أن الزوجة بدأت تشك في تصرفات زوجها.

"جوزي بتاع ستات وبيخونني ومش بيحترمني كزوجة في حياته، كل يوم بيسهر برة لحد الفجر وفي أحيان كتيرة بيبات بره البيت" كان هذا هو مبرر الزوجة للانتقام من زوجها والتخلص منه للأبد بعدما شعرت أن زوجها يرتبط بسيدة أخرى.

الزوجة المتهمة بدأت التفكير في طريقة للتخلص من الزوج، حتى قادها تفكيرها لقتل زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، فقد قيدت السيدة يدي زوجها أثناء ممارسة العلاقة، ولفت "إيشارب" حول رقبته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

لم تنتظر الزوجة كثيرًا وفرت هاربة من المنزل مسرح الجريمة، وعندما حاول والد المتهم الاتصال بإبنة لم يرد عليه لفترة طويلة حتى انتابه الشك، فتوجه إلى منزله، فعثر على جثة الابن، وفوجئ بهروب الزوجة.

الأب أبلغ قوات الأمن بعثوره على جثة ابنة داخل شقته وأن زوجته غير متواجده بالمنزل، بعدها قام رجال الأم بالتحري عن الواقعة وانتهوا إلى أن زوجة الضحية وراء قتله، فجرى ضبطها مباشرة ومواجهتها بالتحريات.

واعترفت المتهمة، خلال تحقيقات النيابة العامة، بأن دافعها وراء ارتكاب الجريمة أن زوجها يخونها مع "ستات"، مبررةً ذلك بقولها: "كل يوم بيسهر لوش الفجر مع ستات".

وشرحت المتهمة أن زوجها اعتادت ربطه بـ "حبل" أثناء علاقتهما الجنسية، ويوم ارتكاب الجريمة مارسا علاقتهما واستغلت ربطه وقامت بخنقه بـ "إيشارب" حتى تأكدت من وفاته، ثم لاذت بالفرار.

فيما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وجود كدمات حول عين المجني عليه وكدمات، وأنّ سبب الوفاة "إسفكسيا" الخنق .

بدورها قررت النيابة حبس المتهمة على ذمة اللتحقيقات، وبعد نحو 6 أشهر من التحقيقات وبالتحديد في شهر أبرل من عام 2021، أحالت نيابة شمال الجيزة، ممرضة محبوسة، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتها فيما نُسب إليها من ارتكاب جريمة قتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد خنقًا في أثناء ممارستهما العلاقة الحميمية بشقتهما في منطقة أوسيم.