شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: نتخوف من استشهاد المزيد من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مرصد الأزهر عن تخوفه من إقدام الاحتلال على ارتكاب إعدامات ميدانية بحق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من داخل قطاع غـزة، والذين تم اقتيادهم بصورة غير آدمية إلى مصير مجهول بزعم تورطهم بالإرهـاب، وذلك في مشهد غير إنساني يدمي القلوب بعد تجريدهم من ملابسهم.

وقد تأكدت هذه المخاوف بالفعل بعد كشف صحيفة هآرتس العبرية عن استشهاد عدد من هؤلاء الأسرى بمعسكر اعتقال لجيش الاحتلال يقع في قاعدة "سديه تيمان" بالقرب من بئر السبع بالنقب؛ نتيجة ظروف اعتقالهم القاسية، إذ تم احتجازهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين غالبية ساعات النهار، ولا تتيح لهم القيود سوى التحرك بشكل محدود وتناول الطعام أحيانًا، بينما ينامون على مراتب رقيقة على الأرض في ثلاثة أقسام اعتقال يتسع كل منها لنحو 200 معتقل.

وقبل أيام كشفت الصحيفة العبرية عن استشهاد 6 أسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال تحت التعذيب منذ السابع من أكتوبر.

يذكر أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 500 فلسطيني في قطاع غـزة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بينهم شيوخ ونساء وأطفال.

وحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تنفيذ الاحتلال المزيد من الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة أنه يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، والتي تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي، إذ إنه يصر على رفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم، وذلك بعد نشر صور اعتقالهم واقتيادهم إلى مقار احتجازهم بصورة غير إنسانية.