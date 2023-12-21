شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد مواعيد اختبار المتقدمين لمنحة أولمبياد اللغة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمنحة أولمبياد اللغة الألمانية التي يقدمها معهد جوته يوم 27، التي ترد سنوياً لطلاب المدارس الحكومية في صيف 2024 وينظمها معهد جوته ، لعدد منحة 1 للمدارس الحكومية ومنحة 1 للمدارس الخاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنه يتم عقد الاختبارات يوم 27 فبراير، حيث يتم دعوة أفضل 30 طالب من المرحلة الأولى لأجراء اختبار تحديد المستوى والاختبارات الشخصية في مقر المعهد بالتحرير يوم 27 فبراير 2024.

وتابعت وزارة التعليم، أنه سيتلقى الطلاب المشاركين من معهد جوته في الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير 2024 أسئلة يومية وعليهم القيام بالإجابة عليها 2024.

ووجهت وزارة التعليم، الطلاب الراغبين في المشاركة في هذه الفاعليات وقاموا بالتقديم فيها ضرورة موافاة وزارة التربية والتعليم والإدارة المركزية للخدمات المركزية وإدارة المنح والاجازات الدراسية بالعاصمة الإدارية بالأوراق معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية كالتالي:-

- الشروط الواجب مراعاتها والالتزام بها من قبل المتقدمين للمشاركة في الفاعليات المنفذة من قبل معهد جوته :-

- موافقة أولياء أمور الطلاب على مشاركة ابنائهم بالنسبة للفاعليات الخاصة بالطلبة ( موافقة صريحة مكتوبة ) ، وبما لا يتعارض مع أعمال الامتحانات العامة والمحلية في هذا الشأن، على أن يتم التنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بالعاصمة .

- الالتزام التام بعدم تطبيق أي استمارات أو استبيانات لاستطلاع الرأى على الفئات المستهدفة في هذه الفاعليات والانشطة الا بعد الرجوع للوزارة والجهات المختصة بها للحصول على الموافقات الخاصة بذلك .

شروط التقديم للمسابقة للطلبة :-

- يجب أن يتراوح عمر الطلاب المشاركين بين 14 عاماً كحد أدنى و 17 عاماً كحد أقصى خلال أولمبياد اللغة الالمانية

(15) 22 يوليو 2024 ) أي تكون أعمارهم بين 24 و 25 يوليو 2006 ، و (13) حتى 13 و 14 يوليو 2010.

شروط منحة الطلاب

- ان يكون متفوقاً في جميع المواد يجب ارفاق صورة من بيان الدرجات بالتيرم الثاني للعام الدراسي 2023/2022 والتيرم الأول للعام الدراسي 2023/2022 ، والتيرم الأول للعام الدراسي الحالي فور صدوره 2024/2023 .

- بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب / شهادة قيد بالمدرسة خطاب من المديرية التعليمية التابع لها الطالب يفيد المركز الحاصل عليه بالشهادة الإعدادية / اقرار ولى الأمر يفيد الموافقة على المشاركة / صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر / شهادة حسن سير وسلوك للطالب من المدرسة / شهادة ميلاد الرقم القومي / صورة جواز سفر ساري ان وجد / استمارة الطلب .