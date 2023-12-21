شكرا لقرائتكم خبر عن علشان هرموناتك.. احرصى على وجبة فطار غنية بالبروتين والدهون الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Daily Express، أن أكثر من واحد من كل 5 بريطانيين لا يتناولون وجبة الإفطار دائمًا، بينما اعترف 14% أنهم نادرًا ما يتناولون وجبة الصباح، ولكن هل يجب تناول وجبة الإفطار أم أن الصيام المتقطع هو الحل الأمثل؟.

يُطلق على وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، ووفقًا لأخصائيى التغذية، تتكون من البيض على الخبز المحمص إلى السلمون المدخن والأفوكادو، والخيارات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر باختيار طبق مغذى ولذيذ، ومع ذلك يبدو أن الطعام قد لا يكون الأولوية القصوى لبعض الناس، حيث يعترف أكثر من واحد من كل 5 أشخاص بأنهم لا يتناولون وجبة الإفطار دائمًا.

وقالت خبيرة التغذية كريستين ستافريديس، إنه على الرغم من أن معظم الناس يدركون مدى أهمية وجبة الإفطار، إلا أنهم لا يعطونها الأولوية، موضحة، إنه قد يكون الأمر يتعلق بالاستيقاظ مبكرًا حتى يكون لديك الوقت لإعداد وجبة فطور صحية، أحد أسباب عدم تناول بعض الأشخاص وجبة الإفطار هو صيامهم المتقطع .

وأضاف الموقع، إنه على الرغم من وجود فوائد عديدة للصيام المتقطع مثل تقليل الالتهاب، إلا أنها لا توصي به للنساء، حيث إنه من الأفضل لهرموناتك وخصوبتك تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين في الصباح.

وقال الموقع، إن هناك فوائد للصيام من حيث ميكروبيوم " بكتيريا" الأمعاء والشفاء، ولكن بشكل عام، من الأفضل للهرمونات ومستويات الطاقة والدورة الشهرية الحصول على وجبة إفطار جيدة النوعية، لقد ثبت أنه لدى الرجال العديد من الفوائد للصيام المتقطع، لكنه بشكل عام أفضل لجسمك ويميل الناس إلى العيش لفترة أطول عندما تعطي الأولوية لتناول وجبة إفطار صحية في الصباح.

يصوم الناس من أجل فوائد صحية، ولكن في الأساس، إذا تخطيت وجبة الإفطار، فهذا ليس جيدًا لمستويات السكر في الدم والهرمونات."

ماذا يجب أن تأكلين في وجبة الإفطار؟

توصي كريستين بتناول وجبة فطارغنية بالبروتين مثل البيض المخفوق أو المقلي مع قطعة من الخبز المحمص البني والأفوكادو، تحتوي الوجبة على البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية وهي بداية مثالية لليوم.