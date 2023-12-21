شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريبات للشباب فى أكبر محطات الطاقة الشمسية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان إنتهت من تدريب مجموعة من الشباب من الجنسين على كيفية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية النظيفة الصديقة للبيئة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، مع تعليم كيفية تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية، الذي سبقه تدريبات علي المهارات الحياتية وإدارة المشروعات، حيث إنه بعد الانتهاء من التدريبات النظرية والعملية بمركز تدريب مهنى المحمودية، والتى إستمرت لمدة 26 يوم، جرى تنظيم زيارات عملية وتدريبية لخريجي برنامج الطاقة الشمسية لإحدي أكبر محطات الطاقة الشمسية بمشروع فارس العملاق وهو ثاني أكبر مشروع قومي للطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الشرق الاوسط، حيث تم استضافة المتدربين لمدة 5 أيام متتالية لمعايشة طبيعة العمل بهذا المحطات ومعرفة مراحل التجهيز لتدشين محطات الطاقة الشمسية.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية تاهيل وتدريب الشباب من الجنسين لتوفير عمالة فنية مدربة لإلحاقها بالمشروعات القومية بسوق العمل الداخلى أو السفر للخارج لتلبية طموحاتهم وأحلامهم، وأضاف مدير المديرية أن المهندس محمود حسين مدير السلامة والصحة المهنية والبيئة والشؤون الإجتماعية بالمشروع، استقبل الشباب وقام بتعريفهم بأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذه المواقع والتعريف بها، واستكمل الشباب تدريباته العملية من خلال النزول للمواقع العملية للمحطات تحت الإنشاء لمعرفة مراحل التجهيز والتحضير لتدشين محطات الطاقة الشمسية بها.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم منح المتدربين شهادات الخبرة العملية عن هذه الفترة وتحفيز الشباب للتقدم للاختبارات النظرية والعملية المؤهلة للحصول علي فرص عمل بهذه المحطات بعد الإكتفاء أولاً بتعيين أبناء قرية فارس بهذا المشروع القومى العملاق المقام على أراضى قرية فارس، وفى نهاية التدريبات أثنى المتدربين علي الخدمات التدريبية المقدمة من وزارة العمل بالتعاون مع WFP وعلي حسن الاستضافة والتعاون لخدمة الشباب الأسواني ودورها في تأهيلهم للعمل بمجالات الطاقة الشمسية المختلفة.