شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البصل اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الخميس ،حيث شهدت الأسعار استقرارا:- -الطماطم بـ 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 20 جنيه. ‏-البصل الأبيض بـ 20جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 13.5جنيه. بطاطا بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 16 جنيها. -جوافة بـ 21 جنيها. يوسفى بلدى 13.5 جنيه -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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