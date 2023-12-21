شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب فوزه بولاية جديدة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وجاء في نص الرسالة بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية". وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: "أعرب عن اقتناعي بأن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومصر سوف تستمر في التوسع والتطور في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز