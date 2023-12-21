شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الطلاب بمحافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جداول امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة.

أولًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

- يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ، والأحياء.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد 14 يناير 2024

امتحان مادة اللغة العربية – الشعبة عام.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية – الشعبة عام.

امتحان مادة التاريخ – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الفيزياء.

- يوم الخميس 18 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات – الشعبة عام.

- يوم الإثنين 22 يناير 2024

امتحان مادة الأحياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة الفلسفة والمنطق – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الكيمياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة علم النفس والاجتماع – شعبة الأدبي.

- يوم الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة تطبيقات الرياضيات – شعبة العلمي.

امتحان مادة الجغرافيا – شعبة الأدبي.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى – الشعبة عام.

يُذكر أن المديريات التعليمية تسلمت أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، تمهيدًا لتسليمه للإدارات التعليمية والمدارس والطلاب، حيث أعلن سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد استلام 2083 جاهز تابلت بمواصفات عالية الجودة، حيث تضمن الجهاز جميع المشتملات الخاصة به من سماعة وشاحن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التابلت تم تحديثه وتنزل المنصات التعليمية عليه وجاهز للاستخدام من قبل الطلاب مباشرة، متابعة: أن الطلاب يمكنهم استخدام المحتوى الرقمى الموجود على ذاكرة الجهاز.