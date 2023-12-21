شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تواجه محتكرى البصل وتضبط 150 ألف طن فى إمبابة ومنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المعنية، بمراجعة مفارش البصل أكثر من 150 ألف طن بصل فى" إمبابة ومنشأة القناطر" محافظة الجيزة، تم تخزينهم على مساحة 138 فدان، وتم ضخ 25 % من البصل المضبوط في الأسواق بحضور جهاز حماية المستهلك.

من جانبه أوضح المهندس محمد عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم التحفظ بمعرفة مباحث التموين على كميات البصل التى رفض بعض التجار ضخها فى الأسواق بغرض رفع الأسعار والاحتكار، موضحًا أن بعض التجار استوعبوا الدرس، وبدأ البصل فى النزول للأسواق وسيصل سعر الكيلو 20 جنيها.

وأشار عطا، إلى أنه لابد من حملة توعية للمزارعين، خاصة أن مصر تزرع 250 ألف فدان من البصل ويتم حصاد ما يقرب من 3.5 إلى 4 مليون طن واحتياجات السوق لا تزيد عن 2.5 مليون طن ولا يتم تصدير أكثر من 500 ألف طن لذلك هناك فائض قدره 500 ألف طن وهذه هى الكمية التى يحتكرها بعض التجار بهدف تعطيش السوق فى الفترة من أكتوبر حتى شهر ديسمبر والفترة التى تسبق ظهور العروة التى تأتى من الصعيد، لذلك ارتفع سعر البصل فى شهرى أكتوبر ونوفمبر إلى 40 جنيها، وهذا أمر غير مقبول بالمرة، خاصة أن محصول البصل هذا العام تم جمعه حيث تم جمعه من المزارعين بسعر 3 و 5 جنيهات.