شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد طرق منصة الامتحان الإلكترونى للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات والإدارات التعليمية طلاب الصف الثانى الثانوى بالتأكد على تحديث منصة الامتحان الإلكترونى على التابلت، والتأكد من نزول أخر تحديث لبرنامج الاختبارات (SwiftAssess 1.8.15، موضحة أنه على طلاب الصف الثانى الثانوي عام وخدمات ترك التابلت بعد توصيله بالنت، موضحة أن تغيير المرحلة من الصف الأول الثانوى إلى الصف الثانى الثانوى على موقع lms ، وذلك لتنزيل الكتب والفيديوهات فقط وليس له علاقة بالامتحان.

وتابعت المديريات التعليمية، أنه لتحديث منصة الامتحان يرجى اتباع الخطوات التالية، توصيل التابلت بالنت اضغط علي ايقونة النوكس ثم الضغط علي reload حتي يكون اصدار منصة swift Assess.

تسلمت المديريات التعليمية أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، تمهيدا لتسليمه للإدارات التعليمية والمدارس والطلاب، حيث أعلن سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد استلام 2083 جاهز تابلت بمواصفات عالية الجودة، حيث تضمن الجهاز جميع المشتملات الخاصة به من سماعة وشاحن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التابلت تم تحديثه وتنزل المنصات التعليمية عليه وجاهز للاستخدام من قبل الطلاب مباشرة، متابعة: أن الطلاب يمكنهم استخدام المحتوى الرقمى الموجود على ذاكرة الجهاز.