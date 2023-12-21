شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد طرق منصة الامتحان الإلكترونى للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت المديريات التعليمية، أنه لتحديث منصة الامتحان يرجى اتباع الخطوات التالية، توصيل التابلت بالنت اضغط علي ايقونة النوكس ثم الضغط علي reload حتي يكون اصدار منصة swift Assess.
تسلمت المديريات التعليمية أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، تمهيدا لتسليمه للإدارات التعليمية والمدارس والطلاب، حيث أعلن سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد استلام 2083 جاهز تابلت بمواصفات عالية الجودة، حيث تضمن الجهاز جميع المشتملات الخاصة به من سماعة وشاحن.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التابلت تم تحديثه وتنزل المنصات التعليمية عليه وجاهز للاستخدام من قبل الطلاب مباشرة، متابعة: أن الطلاب يمكنهم استخدام المحتوى الرقمى الموجود على ذاكرة الجهاز.
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