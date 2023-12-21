شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات "مصرية ـ بريطانية" لبحث سبل وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البريطاني ⁦‪ديفيد كاميرون جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حول الأوضاع في غزة، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أمل أبو زيد عبر منصة اكس

وأوضح السفير ابو زيد ان المشاورات تطرقت لملفات جهود وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية من قصف وحصار وتهجير قسري، وتأكيد حل الدولتين، على طاولة مباحثات الوفدين.