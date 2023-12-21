الداخلية تطارد تجار الكيف والهاربين من تنفيذ أحكام في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات في أسيوط عن ضبط 47 قضية سلاح ناري ضُبط خلالهم 12 بندقية آلية- 13 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 36 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 47 متهم لـ 41 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 18 قضية "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2,500 كيلو جرام لمخدر الشابو- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو بحوزة 23 متهم لـ 19 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 980 حكم قضائي متنوع.

وفي أسوان نجحت الحملات في ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين، وبحوزة 7 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.. وضبط 4 بنادق آلية، 3 فرد محلي عدد من الطلقات، وتنفيذ 835 حكم قضائي متنوع.

وضبطت الحملات بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو– 8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 6 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 7 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.