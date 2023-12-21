شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 8 طرق للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1- الحصول على تطعيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة. 2- التطهير المستمر للأيدى والأسطح. 3- التهوية الجيدة وارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة سيئة التهوية. 4- الاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع الحالة المناعية. 5- مراعاة البقاء فى المنزل عند الإصابة بالمرض. 6- الحرص على الخضوع للفحص حال ظهور أى أعراض، أو مخالطة شخص مصاب بالكورونا أو الأنفلونزا. 7- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان. 8- الحرص على الآداب التنفسية، أى تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

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