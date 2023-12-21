شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 8 طرق للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
1- الحصول على تطعيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة.
2- التطهير المستمر للأيدى والأسطح.
3- التهوية الجيدة وارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.
4- الاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع الحالة المناعية.
5- مراعاة البقاء فى المنزل عند الإصابة بالمرض.
6- الحرص على الخضوع للفحص حال ظهور أى أعراض، أو مخالطة شخص مصاب بالكورونا أو الأنفلونزا.
7- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.
8- الحرص على الآداب التنفسية، أى تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.
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