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الصحة تكشف 8 طرق للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

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القاهرة - سامية سيد -  

1- الحصول على تطعيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة.

 

2- التطهير المستمر للأيدى والأسطح.

 

3- التهوية الجيدة وارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

 

4- الاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع الحالة المناعية.

 

5- مراعاة البقاء فى المنزل عند الإصابة بالمرض.

 

6- الحرص على الخضوع للفحص حال ظهور أى أعراض، أو مخالطة شخص مصاب بالكورونا أو الأنفلونزا.

 

7- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

 

8- الحرص على الآداب التنفسية، أى تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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