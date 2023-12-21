شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 40 جنديا فى معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 40 جنديا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك بينما أفاد إعلام إسرائيلي، بسقوط صواريخ مضادة للدبابات شمال دولة الاحتلال، أسفر عن إصابتان.، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

قالت الفصائل الفلسطينية، فى بيان، إن هناك قرار وطنى بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان.

كان إعلام فلسطينى، أفاد بسقوط 4 شهداء بينهم مدير معبر كرم أبو سالم جراء استهداف من طيران الاحتلال الإسرائيلى لمرافق المعبر أثناء العمل.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها وثقت نحو 493 اعتداء على عمال بالرعاية الصحية فى الأراضى الفلسطينية، أدت إلى 500 حالة وفاة، ونحو 700 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضى.

وأضافت "الصحة العالمية"، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، أنه لا يوجد مستشفى يعمل فى شمال غزة بعد خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة، داعية لاحترام القانون الدولى وإدخال الوقود للمستشفيات فى قطاع غزة للحيلولة دون وفاة المرضى فيها.