شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التحويلات المرورية بعد غلق محور كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" القوس الغربى "تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

" مما يستلزم غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى

"محور المنيب" إتجاه الطريق الطريق الدائرى" القوس الغربى.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان) على النحو التالى :-

ـ يوم الجمعة الموافق 22/الجارى إبتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

ـ يوم السبت الموافق 23/ الجارى إبتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.