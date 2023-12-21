شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التحويلات المرورية بعد غلق محور كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر
" مما يستلزم غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى
"محور المنيب" إتجاه الطريق الطريق الدائرى" القوس الغربى.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان) على النحو التالى :-
ـ يوم الجمعة الموافق 22/الجارى إبتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.
ـ يوم السبت الموافق 23/ الجارى إبتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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