شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بديلة مع غلق مسطح جيهان السادات لإنشاء مونوريل مدينة نصر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور، تحويلة أمام حركة السيارات اثناء غلق مسطح جيهان السادات لاستكمال إنشاء محطة 4 بمشروع المونوريل في مدينة نصر، على أن يتوجه القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى نطاق مدينة نصر.

وتجرى إدارة المرور تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين فى مدينة نصر لمدة 30 يوما وسط متابعة غرف العمليات لمراقبة حركة السيارات لحين الانتهاء منها خلال المدة المحددة لها.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين، مما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات على أن تستمر تلك الأعمال لمدة (30 يوماً) ليلاً ونهارا.

كما نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين منعا لوقوع الحوادث.