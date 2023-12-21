شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة خطف طفلتين من أسانسير بمدينة نصر.. هل القانون يعاقب الأب خاطف أطفاله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساؤلات عدة أثارها فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة قيام أب يعمل محاسب بخطف طفلتين من أسانسير فى مدينة نصر وهما فى حضانة والدتهما بعد أن استعان بشخصين واصطحاب إحداهن لخارج البلاد، وذلك حول هل توجه تهمة خطف الأب لأبنائه وهل هناك عقوبة على من يقوم بذلك؟

وفق القانون تعتبر الحضانة حق أعطاه القانون للأم، فى حالة عدم وجود ما يمنع حصولها على ذلك الحق، وحدد ترتيب الحضانة فى حالة فقدان أى من مستحقى الحضانة لشروط استحقاقها، وحفظ ذلك الحق ووضع عقوبات مغلظة لمن يرتكب جريمة خطف الطفل ممن له حق حضانته.

والقانون نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أى الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو خطفه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

ويعتبر الاختطاف جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة حتى لو كان ذلك بدون تحايل ولا إكراه.

ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.