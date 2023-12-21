شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تنظم 3 ندوات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه فى محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
تناولت الندوات التوعية بتحدى تناقص نصيب الفرد من المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.
كما تم التعريف بمصادر المياه فى مصر والتحديات التى تواجه قطاع المياه، وتسليط الضوء على عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبني السلوكيات الإيجابية التى تساهم فى ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث.
وأوضحت الوزارة، أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الرى الحديث.
كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى والتعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية، وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.
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