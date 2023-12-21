شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "البحوث الاجتماعية والجنائية": مشروع حياة كريمة قضى على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأجابت الدكتورة هالة رمضان خلال حوارها مع " الخليج 365 " عن سؤال حول أخر إحصاءات مركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن المشروعات القومية فى مصر وهل نتائج المؤاشرات إيجابية أم سلبية ؟ بأنه بالفعل هناك بعض السلبيات تم رصدها وبدأت تختفى، حيث هناك مشاريع تجرى على أرض مصر مثل مشروع حياة كريمة، وهو ما ساعد فى القضاء على العشوائيات، مشيرة الى أن المؤتمر القادم للمركز المقرر عقده خلال الشهر الجارى سيكون عن الريف المصرى ما بين تراكمات الماضى وأفاق المستقبل، والذى سيوضح التغير الإيجابية التى حدثت في مصر.

وأضافت: لدينا قسم بالمركز عن بحوث العشوائيات، وعندنا فريق لرصد عشوائيات الصعيد وما يحدث من تطورات والتأهيل لأهلينا الذين انتقلوا إلى تلك الأماكن، وهناك بعض المناطق العشوائية التى تم التغيير فيها بشكل مختلف مثل الأسمرات، وكذلك منطقة تل العقارب بالسيدة زينب والتى تم تطويرها بشكل كامل، فنحن نقوم بدارسة تلك المناطق لرصد احتياجاتهم ومشاكلهم وأرائهم لعمل توصيات بها.

واشارت هالة رمضان، الى أن تطوير الريف من خلال حياة كريمة وتطوير العشوائيات والمدن الحضارية الجديدة كل هذه المشاريع التي ساهمت في نزول منحنى السلبيات فى مصر.

ويهدف المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى؛ وذلك بغرض وضع الاسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة، والمساهمة فى عملية صنع هذه السياسات على أساس علمى سليم.

وللمركز فى سبيل تحقيق أهدافه العديد من الطرق ومنها إجراء البحوث والدراسات والاشراف عليها، وتنظيم الدورات التدريبية، ونشر البحوث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية الأخرى، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الاجتماعية والجنائية.