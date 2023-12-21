شكرا لقرائتكم خبر عن المحميات الطبيعية 2023.. 70 شمندورة بحرية فى سيناء و20 ورشة فخار بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت المحميات الطبيعية خلال عام 2023 تطوير في أكثر من 13 محمية، ضمن 30 محمية تنتشر فى كل شبر فى مصر من القاهرة لأسوان، وشهدت خطة التطوير التي نفذتها وزارة البيئة، حيث تم إنشاء وتجديد حوالى 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، كما تم تطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، إضافة إلى تطوير منظومة إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة للمشروعات داخل المحميات الطبيعيه، بما يساهم في الاسراع في وتسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح.
ونتيجة لهذه الجهود الخاصة بالتطويرالذى شهده قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية، ارتفعت إيرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بعام 2014.
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