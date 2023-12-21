شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوزبكستان يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من "شوكت ميرضيائيف" رئيس أوزبكستان، الذي هنأ الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً استمرار مسيرة التعاون بين البلدين، التى شهدت تطوراً كبيراً فى الأعوام الأخيرة.

ومن جانبه، توجه الرئيس بالشكر لرئيس أوزبكستان على الاتصال، مؤكداً حرص مصر على استمرار التعاون مع أوزبكستان، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين، بما يحقق مصالح الشعبين.