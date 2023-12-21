الحماية المدنية تنقذ كلبًا عالقًا ببوابة حديقة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أنقذت قوات الحماية المدنية بوزارة الداخلية، كلبًا عالقًا ببوابة إحدى الحدائق بالفيوم.

تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم بوجود "كلب" عالق داخل الأسياخ الحديدية بإطار بوابة إحدى الحدائق الكائنة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من إنقاذ الكلب وإطلاق سراحه.

ولاقى سرعة انتقال القوات وانقاذ الكلب استحسان الأهالي بالمنطقة وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات والحوادث لاسيما البلاغات ذات الطابع الإنساني.