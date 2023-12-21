فيديو مرعب وبيان رسمي.. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف فتاة إلى المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة اختطاف طفلة من داخل مصعد "أسانسير" والذهاب بها إلى مطار القاهرة والسفر إلى الخارج.

البداية عبر شبكات التواصل الاجتماعي

تفاصيل الواقعة بدأت بمقطع فيديو جرى تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يظهر فيها شخصان يقتحمان مصعد "أسانسير"، بداخله فتانين.

ويظهر خلال مقطع الفيديو المتداول، الشخصان، وهما يضعان مناديل على أنفي الفتاتين، ثم يحملانهما وينصرفان خارج المصعد حاملين الفتاتين.

بيان رسمي من الداخلية

من جانها أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل وملابسات الواقعة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وأوضح بيان الداخلية أنه جرى فحص الواقعة، وتبين أنه في تاريخ 13 ديسمبر 2023، تقدمت والدة الطفلتين، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها، محاسب يعمل في إحدى الدول، وبصحبته آخرين، بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وأضاف بيان الداخلية أنه بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد في تاريخ الواقعة ذاته، بصحبة ابنته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين، أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وأشار بيان الداخلية إلى أنه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.