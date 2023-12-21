تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر في الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" القوس الغربي "تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل

يستلزم اختبار الأحمال غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري

"محور المنيب" إتجاه الطريق الطريق الدائري" القوس الغربي" على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان) على النحو التالى :-

يوم الجمعة الموافق 22/ الجاري ابتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

يوم السبت الموافق 23/ الجاري ابتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.