6 جثث في معركة الفجر.. كيف قضت "الداخلية" على "عصابة صدفا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

لقي 6 عناصرإجرامية شديدة الخطورة؛ عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال اقتحام بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بمحافظة أسيوط.

كانت الأجهزةالأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، رصدت نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة الناريةوالذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات،سرقة، استعراض قوة وفرض سيطرة".

عقب استهداف المتهمين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير وعُثر على (14 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 18 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1.500 كيلو جرام لمخدر الشابو -كمية من مخدر الهيروين - 1500 قرص مخدر- و2 ميزان حساس - سلاح أبيض "خنجر"- مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 دراجات نارية- مركبة تروسيكل"بدون لوحات معدنية").

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.