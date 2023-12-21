نقابة القراء: 50 جنيهًا زيادة في معاشات الورثة والأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

قررت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، زيادة المعاشات للورثة والأحياء بقيمة 50 جنيهًا ليصبح ما يتقاضاه صاحب المعاش 950 جنيهًا كل 3 أشهر بدلا من 900 جنيه.

وأضاف الشيخ محمد حشاد، في بيان، أن المجلس قرر زيادة مصاريف الجنازة إلى 2000 جنيه بدلا من 1000 جنيه.

كما تقرر صرف 2000 جنيه مرة واحدة فقط لأصحاب الأمراض المزمنة تحت إشراف لجنة مكونة من النقيب ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق.

واختتم نقيب القراء: كما قرر مجلس الإدارة زيادة تجديد الاشتراك السنوي للأعضاء خمسين جنيها ليصبح 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا.

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