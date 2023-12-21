شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوى الهمم بجنوب سيناء لتعيينهم بالمنشآت السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، 11 عقد عمل لشباب ذوى همم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة فى سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع عجلات الإنتاج والمشاركة فى عمليات التنمية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوى الهمم ودمجها داخل المجتمع.

ونوه أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريره للوزارة ، إلى إنتهاء البرنامج التدريبى لـ 28 من العاملات بالمديرية بالأكاديميه الوطنيه للتدريب (برنامج المسئول الحكومى المحترف)، الذى يهدف إلى تدريب موظفى الخطوط الأمامية التى تتعامل مباشرة مع الجمهور، لرفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، وكذلك عدد (2) من العاملين بالمديرية ضمن برنامج (المرأه تقود فى المحافظات المصرية)، والذي استمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا، وهى ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات ، ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية عدة ندوات للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل لخلق بيئة عمل أمنة في قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشأت التعليمية والقوي البشرية، وذلك بالمدارس التالية : مدرسة الحسن بن الهيثم العامرية ، ومدرسة السيرة الحسنة إعدادية بنات بفلمنج ، ومدرسة أم المؤمنين الرسمية لغات بالرأس السوداء ، ومدرسة اسماعيل صبري الرسمية لغات بالجمرك ، ومدرسة الشيخ محمد عبده ، بحضور عدد من الطلبة والعاملين بتلك المدارس ، وذلك إستكمالاً لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية وأساليبها وتطبيق إشتراطاتها فى إطار مبادرة " سلامتك تهمنا " تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية ، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى القطاعات ، لتوفير مناخ عمل آمن والحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئات العمل المختلفة ، جرى تنظيم تلك السلسلة من الندوات تحت عنوان " مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها " وكذلك كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية (طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطروالتوعية بمخاطر بيئة العمل، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، واستعراض فيديوهات عن سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدراس وكذا تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ إشتراطات السلامة والصحة المهنية.