شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: 340 طائرة مساعدات دولية و6 سفن وصلت العريش حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة شمال سيناء استمرار تدفق المساعدات الدولية المخصصة لسكان قطاع غزة عبر مطار العريش الذى استقبل 340 طائرة، وميناء العريش البحرى الذى استقبل 4 سفن شحن مساعدات، وسفينتين تحملان مستشفيات طبية من إيطاليا وفرنسا تستقبل الجرحى الفلسطينيين وتم أمس منها نقل أول حالتين بطائرة مروحية لاستكمال العلاج بمستشفى المعادى.

أعلن ذلك اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، موضحا إجمالى عدد الطائرات التى نقلت مساعدات لقطاع غزة واستقبلها مطار العريش وصلت إلى 340 طائرة، كما توجَد الآن على رصيف ميناء العريش البحرى الجديد 4 سفن من فرنسا وإيطاليا والإمارات وتركيا.

أضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية اليوم، أن شمال سيناء أصبحت وجهة لكل المساعدات ويتم بسرعة تجهيزها وتنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

أكد محافظ شمال سيناء على استقرار الأوضاع بمحافظة شمال سيناء وما تنعم به حاليا من أمن وأمان، وقال "نعمل على إنشاء منطقة خدمات لوجستية لتخزين المساعدات وغيرها وظهير ميناء العريش البحرى سيعمل كمناطق لوجستية للتخزين للمساهمة فى مواجهة أى طارئ بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى والوقوف على 3 أماكن للاختيار ما بينها.

أشار محافظ شمال سيناء أنه وصل إلينا حتى الآن إلى الجانب المصرى من معبر رفح قادمين من قطاع غزة 777 مصابا لتلقى العلاج بينهم 21 حالة فى مستشفى العريش العام و371 حالة حُوِّلَت إلى مستشفيات أخرى، كما تم أمس نقل 2 حالة من المصابين من السفينة الفرنسية المخصصة مستشفى لاستقبال المصابين ومنها نُقِلَا إلى مستشفى المعادى عن طريق طائرة مروحية.

وأوضح محافظ شمال سيناء إنه حُوِّل مقر نادى اتحاد سيناء إلى منطقة استشفاء للحالات التى استقرت حيث تتولى المحافظة أمرهم وتوفير كافة الإمكانيات لهم ولمرافقيهم، مشيرا أنه بالنسبة للعالقين تم تخصيص 3 عمارات بمنطقة السبيل غرب العريش وتتولى المحافظة برعايتهم بشكل تام.